Edo Friart : « Nous répondons à une demande qui n'est pas satisfaite, c'est le mantra de Volotea »

Volotea a eu cinq ans cette année. Et pour son anniversaire, la compagnie espagnole a récemment fêté son 14 millionième passager, une nouvelle étape qui montre également que sa croissance continue de s'accélérer. Edo Friart, son directeur du développement international, nous en parle.



Volotea fête ses cinq ans d'existence cette année, quel est le bilan de ces cinq ans ?



Le bilan est très bon puisque nous avons réussi à tenir tous les objectifs que nous nous étions fixés et même plus. En France, en cinq ans, nous avons ouvert quatre bases et nous venons d'en annoncer une ...