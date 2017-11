Cap sur Tahiti pour French blue

French blue continue son grand écart avec une nouvelle destination aux antipodes du reste de son réseau. Après la République dominicaine et La Réunion, la compagnie long-courrier à bas coût ouvre une ligne vers la Polynésie française. Elle desservira Papeete sur l'île de Tahiti à partir de mai 2018. Alors qu'Air Caraïbes, sa « grande soeur » au sein du groupe Dubreuil, se concentre sur l'arc caribéen, French blue ne s'attache donc pas à desservir une zone géographique précise.



Les vols se dérouleront au départ de Paris-Orly Sud, via San Francisco (États-Unis). L'aéroport de Tahiti-Faa'a sera ainsi desservi deux fois par semaine. Une troisième rotation hebdomadaire sera mise en place sur la haute saison. Les vols seront opérés en Airbus A350-900.



Cette ouverture de ligne sera permise par l'arrivée d'un second A350 (F-HREV) en avril 2018. L'appareil sera configuré en deux classes : une économique de 376 sièges et une premium de 35 places.



Pour Marc Rochet, Président de French blue, « cette nouvelle liaison Paris-Papeete marque une étape clé dans le développement de la compagnie. Nous allons par ailleurs pouvoir lancer nos recrutements de personnels y compris en Polynésie ». Elle fait donc suite à celle de La Réunion en juin dernier. En un peu plus de trois mois, French blue revendique 65 000 passagers et 15 % de part de marché entre la métropole et le département d'outre-mer.