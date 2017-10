La Norvège prête à accueillir ses premiers F-35

Les trois premiers F-35A de la Royal Norwegian Air Force devraient atterrir sur la base d'Orland le 2 novembre et pourraient prendre part à la cérémonie d'anniversaire officielle de la RNoAF le 10 novembre prochain.



L'armée de l'air norvégienne a d'ores et déjà réceptionné sept appareils depuis 2015. Ceux-ci sont basés à Luke, en Arizona, où l'US Air Force a implanté un centre de formation et d'entraînement des futurs équipages de F-35. Au total, la flotte norvégienne de F-35A devrait compter 52 exemplaires.