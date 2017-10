L'ombre de l'A400M plane toujours sur Airbus

Malgré une « bonne dynamique » de la division Defence & Space du groupe Airbus, l'ombre du programme A400M continue d'obscurcir les résultats financiers et les perspectives de l'avionneur. Celui-ci a annoncé une charge de 150 millions d'euros liée au programme, dont 80 millions au troisième trimestre 2017 « reflétant l'ajustement de production et les dommages-intérêts induits ». La charge avait atteint 2,2 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2016. Airbus précise d'ailleurs que les difficultés rencontrées « pourraient avoir un impact significatif sur le programme » et que les discussions sur la levée de risques sont toujours en cours. Cette thématique était pourtant jugée « absolument prioritaire » pour l'année 2017 par le PDG du groupe européen Tom Enders en février dernier.



Si les résultats du troisième trimestre révèlent que douze avions ont été livrés au cours des neuf premiers mois, contre onze l'année précédente, « la réalisation des capacités techniques contractuelles et les coûts associés demeurent des défis extrêmement complexes », selon le communiqué. Le calendrier des livraisons à venir est « toujours en discussion » avec les nations clientes, une situation qui dure, qui dure... depuis janvier 2015. En effet, à l'occasion de la restructuration de la branche Military Aircraft, Airbus avait annoncé sa volonté de présenter un calendrier actualisé des livraisons, après discussions avec l'OCCAR et les clients. Une promesse renouvelée en février de la même année, lors de la présentation des résultats annuels et ré-affirmée en 2016 comme en 2017, sans qu'il n'ait été possible d'obtenir des données tangibles, le sujet étant considéré comme très délicat chez l'industriel.



Après avoir livré 11 A400M en 2015, 17 en 2016, l'avionneur européen visait une cible « au-delà » de 20 avions lors de sa conférence annuelle en février dernier. Il lui resterait donc en toute logique deux mois pour remettre huit appareils et atteindre ses objectifs. A ce sujet, l'armée de l'air devrait en théorie réceptionner deux A400M avant la fin de l'année, dont un incessamment sous peu, puis deux autres en 2018, avant une « pause » d'un à deux ans, la LPM prévoyant une flotte de 15 avions en 2019.



Quant aux difficultés rencontrées avec la boîte de transmissions (PGB - Propeller gear box), Airbus prévoyait de lancer la production de la solution définitive « pack 2 » pour cette fin d'année, la solution intérimaire ayant été certifiée en juillet 2016. Concernant les capacités tactiques et le rétrofit des avions, les plannings sont également toujours en cours d'élaboration...



Enfin, la « sécurisation de commandes à l'export » reste un sujet de préoccupation, la Malaisie étant à l'heure actuelle le seul client « hors programme » à avoir commandé des A400M. Des prospects avancés en Indonésie pourraient venir rassurer Airbus sur les perspectives internationales, mais ils ne suffiront pas à eux seuls pour atteindre les objectifs de marché, estimés à la baisse, à 200-300 exemplaires en 2016, contre 400 en 2014.