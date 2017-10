Premier vol vers l'Irak en 27 ans pour la compagnie publique saoudienne

La compagnie aérienne publique Saudi Arabian Airlines effectuera lundi son premier vol commercial vers Bagdad depuis 1990, ont rapporté les médias d'Etat saoudiens, sur fond de rapprochement politique en l'Arabie saoudite et l'Irak. "Saudi Arabian Airlines va inaugurer des vols réguliers entre le royaume (saoudien) et l'Irak après une interruption de 27 ans", a rapporté dimanche l'agence de presse officielle saoudienne SPA. "Cette reprise des vols illustre les liens croissants entre les deux pays frères", a ajouté l'agence. Le vol partira de Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite avait rompu en 1990 ses relations diplomatiques avec le régime de Saddam Hussein après l'invasion irakienne du Koweït. Après l'intervention des Etats-Unis en Irak en 2003, qui avait débouché sur la chute du dictateur, les relations ont été difficiles entre l'Arabie saoudite majoritairement sunnite et les gouvernements à dominante chiite et proches de l'Iran qui se sont succédé à Bagdad. Mais une récente série de visites de responsables des deux pays à Bagdad et à Ryad, ainsi que la réouverture pour la première fois depuis 27 ans d'un poste-frontière entre les deux pays ont montré ces derniers mois un net rapprochement. Le 18 octobre, la compagnie saoudienne à bas coûts flynas avait effectué un premier vol entre Ryad et Bagdad.