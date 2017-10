Perquisitions à Chalair Aviation dans le cadre d'une enquête pour travail dissimulé

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Limoges pour des soupçons de travail dissimulé au sein de la compagnie Chalair Aviation, a déclaré jeudi à l'AFP le PDG de la compagnie, Alain Battisti. Deux perquisitions ont été menées la semaine dernière, l'une au siège de Chalair à Carpiquet, près de Caen, et la seconde à Limoges, a précisé M. Battisti. Chalair exploite habituellement des avions de 19 places, sauf pour la liaison Limoges-Lyon, qu'elle sous-traite à la compagnie portugaise Lease Fly, basée à Cascais, car le vol est assuré par un ATR 42 de 49 places pour lequel Chalair n'est pas encore habilité. Lease Fly a ouvert cette base à Limoges en octobre 2014, a indiqué le PDG de Chalair. Le paquet de Limoges soupçonne Lease Fly de contourner la règlementation française, a expliqué en substance M. Battisti. Selon ce dernier, la compagnie portugaise travaille habituellement avec du personnel français mais il arrive que, pour des remplacements de courte durée, elle fasse appel à du personnel portugais. Ainsi, a déclaré le PDG de Chalair, lors de la perquisition à Limoges, deux salariés étrangers étaient présents: l'un arrivé début septembre qui devait repartir sous peu, et un second arrivé début octobre. Chalair a entamé en juillet le processus pour cesser cette sous-traitance et pouvoir exploiter elle-même l'ATR 42, a précisé M. Battisti. Chalair Aviation emploie 43 salariés et son chifre d'affaires était de 17 millions en 2016, selon son PDG.