Sikorsky prépare l'arrivée de l'hélicoptère HH-60W

L'arrivée des HH-60W comme nouvel hélicoptère de recherche et sauvetage au combat de l'US Air Force se précise. Alors que l'appareil doit voler pour la première fois en fin d'année prochaine, Sikorsky vient d'annoncer avoir achevé la revue de conception critique de ses systèmes d'entraînement. L'hélicoptériste américain va désormais pouvoir passer à « l'assemblage, les essais et l'évaluation » de ces systèmes.



La mise au point des systèmes d'entraînement est intégrée dans le contrat initial d'ingénierie, production et développement de 1,5 md$ signé en 2014. A ce titre, six simulateurs seront construits pour les équipages et personnels de maintenance, et un programme de formation sera également établi. Ils doivent être prêts pour début 2020. Neuf HH-60W seront également produits.



Le HH-60W doit remplacer le HH-60G Pave Hawk au sein de l'US Air Force. Le besoin exprimé est de 112 exemplaires. L'entrée en service devrait être pour 2020.