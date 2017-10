Korean Air et Boeing ont signé un protocole d'accord lors du salon ADEX de Séoul pour lancer la modernisation de la flotte des hélicoptères Chinook des forces armées sud-coréennes. L'armée de terre et l'armée de l'air opèrent une flotte d'une quarantaine d'appareils, des CH-47D pour le transport et des HH-47D pour les missions de SAR.