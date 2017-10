L'aéroport de Toulouse Francazal continue de se remplir

Le regain d'activité de l'aéroport de Francazal ne se dément pas. L'ancienne base militaire, désormais gérée par Edeis, a annoncé le 24 octobre deux nouvelles implantations : celles du centre de recherche et de développement d'Hyperloop TT et de la start-up EVA (Electric Visionary Aircrafts).



A cette occasion, Jérôme Arnaud, directeur général adjoint d'Edeis en charge du management d'infrastructures, a commenté : « nous nous réjouissons de l'arrivée de ces entreprises qui entendent inventer et révolutionner la mobilité de demain. Ces implantations confortent notre volonté d'allier innovation et aéronautique sur toutes nos plateformes. »



ATR avait été parmi les premières à venir s'installer à Francazal et, tout récemment, Tarmac Aerosave a également choisi d'y baser une partie de ses activités de maintenance.