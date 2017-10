Raytheon présente à la Pologne son offre d'offset pour l'achat de Patriot

L'américain Raytheon a annoncé vendredi avoir présenté au gouvernement à Varsovie son offre de compensation industrielle (offset) et le transfert des technologies liés à un éventuel achat par la Pologne de ses batteries sol-air Patriot, un marché estimé par les experts à environ 7 milliards d'euros. "Le 13 octobre la société Raytheon a déposé une offre au gouvernement polonais. Notre offre comprend des descriptions précises du projet et des lettres d'intention signées avec les destinataires du transfert de technologies", principalement les sociétés liées à PGZ, le grand holding national de sociétés travaillant pour la défense,selon un communiqué du groupe, cité par l'agence PAP. Ces ententes "permettront de créer un nombre important de postes de travail", ajoute-t-il. Selon un mémorandum d'accord signé début juillet, le gouvernement américain a donné son feu vert à la vente à la Pologne des batteries sol-air Patriot. La première livraison pourrait intervenir en 2022 et comprendrait deux batteries, équipées du système de commande IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) de même niveau que celui utilisé par les forces armées américaines. Mais les deux premières batteries n'auront pas encore de radar à 360 degrés, qu'elles recevront ultérieurement. En janvier, le ministre polonais de la Défense avait annoncé les grandes lignes de son programme d'achats d'armements prévus pour 2017, comprenant outre des systèmes de défense anti-aérienne, des sous-marins, des hélicoptères et probablement un "nombre important" d'avions F-16, dans le contexte du renforcement du flanc oriental de l'Otan. Des experts estiment cependant que ces acquisitions pourraient être fortement retardées. bo/via/eb