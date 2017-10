Inauguration du radar GM406 à Nice

Quatre mois après sa mise en service, l'armée de l'air inaugure ce 20 octobre le radar de défense aérienne GM406 sur le site de Nice Mont-Agel. Il sera télégéré depuis la BA 942 de Lyon Mont-Verdun. Ce radar de nouvelle génération est le premier à être installé en métropole, le second sur un site de l'armée de l'air. Le premier GM406 a été mis en service en novembre 2014 en Guyane et sa pleine capacité opérationnelle prononcée en juillet 2016.



Le GM406, radar tridimensionnel de nouvelle génération, conçu et développé par ThalesRaytheonSystems, possède une portée de plus de 400km et 30km en altitude. Il est capable de détecter tout type de menace, dont les menaces à faible vitesse et de petite taille. Ses besoins de maintenance réduits lui permettent d'afficher un taux de disponibilité d'environ 90%.



La famille des GM400 comprend également une version transportable, le GM403T, qui devrait être livré en 2018. Un troisième GM406 est attendu sur la BA 942 en 2019. Au total, ce sont douze stations radar GM400 qui devraient être implantées sur le territoire entre 2019 et 2022, dans le cadre du programme SCCOA (Système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales).