Jean-Marc Grazzini : « il faut avoir des stratégies alternatives et Air Austral les a »

Jean-Marc Grazzini, directeur marketing et commercial d'Air Austral, était présent au salon du tourisme IFTM Top Résa en septembre, notamment pour présenter les nouveaux uniformes du personnel navigant commercial de la compagnie © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Jean-Marc Grazzini, directeur marketing et commercial d'Air Austral, était présent au salon du tourisme IFTM Top Résa en septembre, notamment pour présenter les nouveaux uniformes du personnel navigant commercial de la compagnie © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés