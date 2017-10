Les priorités de la revue stratégique

« Lucidité, volontarisme, pragmatisme. » Présentée ce 13 octobre par la ministre des Armées Florence Parly au président de la République Emmanuel Macron, la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale définit les priorités qui guideront les travaux en vue de la prochaine Loi de programmation militaire, attendue en 2019. Présidée par le député européen Arnaud Danjean, le document aux 321 points ne remet pas fondamentalement en cause les principes actuels et s'inscrit dans la lignée des précédents travaux.



« Il s'agit d'une évolution plus que d'une rupture, vous n'y trouverez pas de scoop ni d'éléments d'une nouveauté ...