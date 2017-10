Les Tigre allemands reprennent leurs missions au Mali

Cloués au sol depuis le 26 juillet dernier, suite à un accident qui a coûté la vie aux deux membres d'équipage, les trois Tigre de la Bundeswehr déployés au Mali depuis le printemps dernier ont été autorisés à reprendre leurs missions opérationnelles, deux semaines après que la commission de la sécurité des vols a levé l'interdiction de vol.



Un premier vol d'essai a eu lieu le 4 octobre et s'est avéré concluant, de sorte que les missions des Tigre dans le cadre de la MINUSMA dans le nord du Malin devraient reprendre très prochainement. Des restrictions de vitesse, de charge utile et d'utilisation de l'auto-pilote ont toutefois été mises en place.



Les circonstances de l'accident restent à l'heure actuelle encore inexpliquées. Un rapport préliminaire fait état de la perte de parties de pales du rotor au cours de la chute, sans que les causes de cette chute n'aient été identifiées.



Outre trois Tigre, l'Allemagne déploie également quatre NH90 pour des missions de transport. L'arrivée d'un quatrième Tigre, pour remplacer l'appareil accidenté, est évoquée, mais non encore confirmée.