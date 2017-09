Le Britannique Tony Douglas remplacera James Hogan à la tête de la compagnie Etihad

Le groupe Etihad a annoncé jeudi la nomination du Britannique Tony Douglas comme PDG de la compagnie aérienne d'Abou Dhabi, qui traverse une zone de turbulences. Dans un communiqué, le président du groupe Mohamed Mubarak Fadhel Al-Mazrouei a précisé que M. Douglas prendrait ses fonctions début 2018. M. Douglas aura la lourde tâche de redresser la compagnie qui a annoncé en juillet des pertes de 1,87 milliard de dollars, occasionnées notamment par son entrée dans le capital d'Alitalia. Le Britannique remplace à ce poste l'Australien James Hogan qui a présidé à l'expansion d'Etihad en multipliant des prises de participation risquées dans des compagnies étrangères. M. Douglas rejoint Etihad après avoir travaillé au ministère britannique de la Défense, où il a dirigé le département de l'équipement après des postes de responsabilité dans les domaines de la gestion des aéroports. M. Mazrouei s'est dit ravi du retour de M. Douglas à Abou Dhabi où il avait dirigé les compagnies Abu Dhabi Airports et Abu Dhabi Ports. "Il a transformé de grandes compagnies aux Emirats et au Royaume-Uni, il comprend les Emirats et la région", a-t-il souligné dans le communiqué. Lancée en 2003, Etihad dispose d'une flotte de 120 avions et de commandes de 187 autres. La compagnie dessert 112 destinations à travers le monde. Etihad, moins développée qu'Emirates, détient aussi des participations dans Air Berlin, Air Seychelles, Virgin Australia, Jet Airways et Ai/ider Serbia.