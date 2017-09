La Compagnie : « toujours innover, toujours inventer pour pouvoir continuer à surprendre »

Après une année 2016 durement marquée par le Brexit et le départ de Londres, 2017 a été particulièrement riche en changements pour La Compagnie. Association avec XL Airways, doublement des fréquences sur Paris - New York et, tout récemment, acquisition de deux A321neo, Jean-Charles Périno, le directeur commercial du transporteur, revient sur tous ces bouleversements qui ouvrent l'horizon de La Compagnie, alors qu'elle vient s'intégrer Worldwide by easyJet.



Que vous a apporté le rapprochement avec XL Airways ?



Cela a changé beaucoup de choses. Du jour au lendemain, vous basculez, vous vous rapprochez d'une compagnie qui a vingt ...