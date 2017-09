Le Make in India se structure en France pour le Rafale en Inde

Alors que les premiers Rafale doivent être livrés à l'Inde en 2019, le programme de compensations industrielles et technologiques (ou « offsets ») continue de s'organiser. Le GIE Rafale International - qui regroupe Dassault Aviation, Thales et Safran Aircraft Engines - s'est donc associé au GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) et à la région Nouvelle Aquitaine pour présenter « les opportunités qui s'offraient aux PME françaises pour investir et installer des activités de production en Inde à leurs côtés dans le cadre du programme de compensations Rafale pour l'Inde ».



Deux séminaires ont ainsi été organisés, le premier à Paris le 19 septembre, le second à Bordeaux le 21 septembre. Plus de 100 entreprises ont ainsi assisté aux divers exposés menés par les membres du GIE, certains de leurs partenaires, BPI France, la Direction générale de l'armement (DGA), ainsi que des représentants de l'ambassade d'Inde en France.



Rafale International doit donc encore convaincre des PME françaises d'investir en Inde, et de créer des coopérations avec les acteurs locaux. Dans le cadre de la vente de 36 Rafale en 2015, le GIE s'est en effet engagé des offsets soient réalisés dans le pays à hauteur de 50 % de la valeur du contrat, conformément aux politiques « Make in India » et « Foreign Investment » voulues par le Premier ministre indien Narendra Modi. Cela représente un investissement de l'ordre de quatre milliards d'euros.



Le GIE espère également créer sur place un écosystème industriel à même de favoriser la réalisation de futurs contrats. Il est établi que les besoins de l'armée de l'Air indienne sont supérieurs aux 36 avions commandés, et le Rafale peut espérer ainsi au moins une autre commande. De même, la marine indienne a exprimé son intérêt pour acquérir 57 appareils embarqués. Le Rafale Marine fait donc figure de candidat sérieux.



S'ils se concrétisent, ces contrats nécessiteront de nouveaux offsets et probablement l'installation d'une partie de la production en Inde. La présence d'un tissu industriel franco-indien déjà robuste sur place est donc un avantage indéniable, pour la vente comme la production du Rafale.