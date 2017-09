Latécoère améliore ses marges et se positionne pour son futur

L'année de son centenaire sera une année cruciale pour Latécoère. Alors que le plan de transformation bat son plein et que l'équipementier, entraîné par sa nouvelle équipe dirigeante, prend plus d'initiatives, il a publié des résultats semestriels qui confortent les choix opérés ces derniers mois. Le chiffre d'affaires du premier semestre est en légère hausse de 1,8% (348,8 millions d'euros) et le résultat opérationnel enregistre une forte progression de 36,5% (à 33,1 millions d'euros), entraînant la marge opérationnelle qui croît de 2,4 points.



Ces résultats permettent à Latécoère (...)