Une nouvelle compagnie aérienne française fondée par Airbus est née

Une nouvelle compagnie aérienne basée à Toulouse est née. Baptisée Airbus Beluga Transport et propriété de l'avionneur Airbus, cette nouvelle compagnie a décroché son CTA le 13 novembre (FR.AOC.0152) auprès de la DGAC et dispose d'une flotte de deux A300-600ST, la première génération d'avions de transport Beluga d'Airbus.



Pour rappel, Airbus Transport International (ATI) aligne désormais un total de six A330-700ST (Beluga XL) pour pouvoir assurer le transport d'éléments entre 11 sites industriels de l'avionneur en Europe.



Il y a deux ans, Airbus avait décidé de proposer ses A300-600ST sur le marché du transport de fret commercial, afin de répondre aux besoins de transport hors gabarit.



L'activité Airbus Beluga Transport avait ainsi été lancée au quatrième trimestre 2021, avec une première mission réalisée entre Marignane et Kobe pour transporter un hélicoptère lourd. Ces vols étaient jusqu'à présent commercialisés par Airbus Customer Services et opérés par ATI, mais la naissance de la compagnie aérienne donne une certaine autonomie à cette nouvelle activité.



Airbus Beluga Transport disposera bientôt des 5 A300-600ST précédemment exploités par ATI, des appareils qui disposeront encore d'une vingtaine d'années de vie opérationnelle. La nouvelle compagnie a par ailleurs fait une demande auprès du Département des transports des États-Unis (DOT) pour décrocher un permis de transport.



Airbus vise en particulier le marché occupé par le quadriréacteur Antonov An-124 pour l'industrie spatiale (satellites et éléments de lanceurs), alors que l'avion de transport de fabrication ukrainienne est rendu de moins en moins disponible, conséquence des sanctions occidentales visant la Russie (et donc de l'opérateur Volga-Dnepr).



(Photo © Airbus)