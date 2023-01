Un nouveau décret ouvre la voie à la privatisation d'ITA Airways, avec Lufthansa de nouveau favori

La privatisation d'ITA Airways va de revirement en revirement. Le gouvernement italien a publié un nouveau décret au Journal officiel le 2 janvier, permettant la remise d'offres de reprise par tous les candidats qui s'étaient déjà manifestés mais imposant qu'une compagnie aérienne mène le projet.



Il prévoit que les investisseurs acquièrent une participation minoritaire, qui pourra être augmentée dans les années suivantes. Il impose également qu'une compagnie aérienne européenne fasse partie des consortiums intéressés et prenne la main sur les autres partenaires, d'autant qu'elle aura le contrôle sur les opérations d'ITA Airways.



Le décret semble donc s'accorder aux ambitions du groupe Lufthansa (libéré du groupe MSC, qui comptait initialement participer à la transaction), qui, selon le Corriere della Serra, souhaiterait acquérir 40 % de la compagnie puis la détenir à 100 % - suivant le même processus que pour l'intégration de Brussels Airlines dans le groupe en 2016.



Le précédent gouvernement, dirigé par Mario Draghi, avait accordé sa préférence pour l'offre présentée par Certares, Air France-KLM et Delta Air Lines, fin août 2022. Mais l'absence d'avancée dans les négociations a poussé le gouvernement de Giorgia Meloni à mettre fin à l'exclusivité dont le consortium bénéficiait depuis. Sa proposition devra désormais être remaniée si elle veut répondre aux conditions du décret, puisque le fonds d'investissement américain devait diriger l'opération. Or Air France-KLM ne peut pas prendre une participation de plus de 10 % tant qu'Air France n'aura pas remboursé les aides accordées par l'Etat français durant la crise sanitaire.



