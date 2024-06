Un deuxième Embraer KC-390 livré aux forces portugaises

La Force aérienne portugaise (FAP) a réceptionné son deuxième Embraer KC-390 dans les installations de l'avionneur brésilien à Gavião Peixoto le 26 juin. Il rejoindra prochainement la base aérienne de Beja. L'avion de transport tactique et de ravitaillement dispose cette fois de l'ensemble des équipements standards OTAN, désormais certifiés par l'Autorité aéronautique nationale portugaise (AAN).



Le premier KC-390 portugais était entré en service en octobre 2023, mais avait connu une phase de modification pour l'intégration des équipements OTAN, avec le processus de certification associé. Il a désormais réalisé plus de 500 heures de vol, notamment pour des missions de transport médical et des missions logistiques.



Le Portugal a fait l'acquisition de cinq KC-390 Millennium (plus un exemplaire en option) en 2019, devenant alors le premier client à l'export de l'appareil. Ils viendront remplacer les quatre vénérables C-130H Hercules de la Força Aérea Portuguesa introduits à partir de 1977.



(Photo © Força Aérea Portuguesa)