STS signe un accord de maintenance lourde avec Air Transat pour ses Airbus

STS Aviation Services (STS), une division du groupe britannique STS Aviation, a signé un contrat de maintenance en base avec la compagnie aérienne canadienne Air Transat pour sa flotte tout Airbus.



« Avoir un MRO fiable est crucial pour rester compétitif sur le marché, et nous sommes ravis d'en avoir trouvé un chez STS Aviation Services. De plus, le soutien fluide et rapide de STS Aviation Services permet à Air Transat d'exécuter nos projets dans les délais et dans les limites du budget », a déclaré Mario Lafrance, vice-président, Opérations techniques d'Air Transat.



STS précise avoir déjà réalisé deux C-Ckeck pour des A321LR d'Air Transat à Birmingham et prévoit de réaliser une grande visite pour l'A330-300 de la compagnie canadienne un peu plus tard cette année.



(Photo © STS Aviation)