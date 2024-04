Shanghai Airlines va ouvrir une ligne sans escale entre l'aéroport de Shanghaï Pudong et l'aéroport Marseille-Provence à partir du 2 juillet prochain.



Il s'agit de la première destination française pour cette filiale de China Eastern Airlines, qui est également membre de l'alliance SkyTeam (en tant que membre affilié). Cette ligne régulière est également la première à relier la Chine et un aéroport en région (hors cargo).



Cette nouvelle ligne sera assurée en Boeing 787-9 à raison de trois rotations par semaine. Les Dreamliner de la compagnie chinoise sont aménagés avec une cabine quadriclasse de 285 sièges (4 en First, 26 en classe affaires, 28 en Premium Economy et 227 en classe économique).



Il s'agit d'une ligne saisonnière qui sera prolongée durant la saison hiver en cas de succès.



Budapest (Hongrie) était jusqu'à présent la seule desserte de Shanghai Airlines en Europe.



(Photo © Boeing)