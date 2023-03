Série de nominations chez Rolls-Royce

Dans le cadre du nouveau plan de transformation lancé en février, Rolls-Royce a annoncé une série de nominations, qui doivent améliorer les compétences du groupe dans la finance et l'industrie.



Ainsi, Helen McCabe a été nommée directrice financière. Elle est actuellement SVP Finance pour la division clients et produits de BP et devrait prendre ses nouvelles fonctions dans le courant de l'année. Elle remplace Panos Kakoullis, qui reste en fonction au moins jusqu'au 31 août.



Rob Watson a été nommé président de la division Civil Aerospace. Il prend ses fonctions immédiatement. Chez Rolls-Royce depuis treize ans, il a notamment été directeur régional pour le Moyen-Orient, responsable des clients du secteur de la défense dans la région Asie-Pacifique, et, plus récemment, président de Rolls-Royce Electrical. Rolls-Royce le voit comme porteur d'une vision novatrice des affaires, de discipline commerciale et d'un bon relationnel client, tout en soulignant qu'il a été capable de mettre au point de nouvelles technologies et de nouveaux produits dans un cadre budgétaire serré.



Il remplace Chris Cholerton, qui devient président du groupe et notamment responsable des activités autour du nucléaire. Il assurera également l'intérim de la direction générale de Rolls-Royce SMR, le temps que dure la recherche d'un successeur à Tom Samson, qui quitte ses fonctions à effet immédiat.



Adam Riddle devient quant à lui président des activités Défense et PDG de Rolls-Royce North America, là aussi à effet immédiat. Chez le motoriste, il a été responsable des services dans la défense et directeur de la stratégie et des programmes futurs, mais il avait également travaillé au sein des opérations de défense de Boeing auparavant.



(Rob Watson devient président de la division Civil Aerospace. Photo © Rolls-Royce)