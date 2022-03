Safran et Boeing renouvellent leurs contrats de câblages électriques pour l'aviation commerciale

Boeing Commercial Airplanes (BCA) et Safran Electrical & Power ont signé le renouvellement de leurs contrats de câblages électriques. Ce renouvellement concerne les programmes 737 MAX, P8, 767 Freighter, 777 et 777X. Les programmes 787 et 767-2C restent également sous contrat.



« Le renouvellement de tous nos contrats avec Boeing confirme le succès de nos projets communs depuis le début de notre collaboration en 1992. Entre temps, notre société s'est développée et a évolué pour devenir un véritable partenaire de Boeing en matière de câblages » a annoncé Ricardo Varela, le Directeur général de la division Interconnection Systems Americas de Safran Electrical & Power dans un communiqué.



Safran Electrical & Power a produit plus de 225 000 câblages électriques l'année dernière pour le programme 737, 767, 777 et 787 de l'avionneur américain. Plus de 1500 de ses salariés fournissent des services d'engineering, de fabrication et de soutien à BCA depuis des sites implantés au Maroc, au Mexique et aux États-Unis.



(Photo © Boeing)