Rolls-Royce quitte le programme Overture de Boom Supersonic

Boom Supersonic va devoir accélérer la recherche d'un motoriste pour son avion supersonique Overture. Rolls-Royce a annoncé au média spécialisé AIN qu'il quittait le programme, deux ans après l'avoir intégré et après avoir livré les études d'ingénierie sur lesquelles il s'était engagé, estimant que le marché des avions supersoniques n'était pas sa priorité.



Ce n'est pas une surprise. Cet été, le CEO du motoriste, Warren East, avait déjà confié au journal spécialisé The Air Current que Rolls-Royce comptait limiter ses investissements au développement de ses propres programmes - l'UltraFan et les moteurs d'avions d'affaires - et rien d'autre.



Overture a remporté des engagements de quatre compagnies aériennes, la dernière en date étant American Airlines (qui est prête à s'engager sur une vingtaine d'appareils).

En revanche, son calendrier risque d'être difficile à tenir puisque Boom comptait présenter un prototype en 2025 mais n'a pas de motoriste ni d'usine de production pour le moment.



Au salon de Farnborough, l'industriel avait présenté un nouveau design définitif pour son futur supersonique, notamment doté de quatre moteurs au lieu de deux.



(Photo © Boom Supersonic)