Rolls-Royce fait voler un Trent 1000 avec 100% de carburant durable d'aviation

Rolls-Royce, avec le concours de Boeing et de World Energy, a réalisé un vol avec un Trent 1000 alimenté à 100% avec du carburant durable d'aviation (SAF).



Le moteur était installé sur son 747 utilisé comme banc d'essais volant, les trois autres moteurs (RB211) étant alimentés par du carburant standard.



Le vol a décollé de Tucson et évolué durant près de quatre heures dans le ciel de l'Arizona, du Nouveau Mexique et du Texas. Aucun dysfonctionnement n'est survenu sur le Trent.



Boeing a fourni un soutien technique, une supervision des modifications nécessaires sur le 747 ainsi qu'une surveillance des systèmes. World Energy a fourni le SAF.



Des essais avaient également été réalisés auparavant sur Trent XWB et Pearl, tandis que le motoriste vient de s'engager à rendre tous ses Trent capables de fonctionner avec 100% de carburant durable d'aviation d'ici 2023.



(Photo © Rolls-Royce)