Rolls-Royce fait le point sur l'avancement du Pearl 10X qui équipera le Falcon 10X de Dassault

Rolls-Royce annonce que le programme de développement du Pearl 10X avance bien. Le futur moteur, destiné à équiper le Falcon 10X de Dassault, a cumulé plus de 1 500 heures de tests, aussi bien sur le démonstrateur Advance 2 que sur la configuration complète.



Les équipes du motoriste se préparent désormais aux essais en vol, qui doivent débuter dans le courant de l'année et seront réalisés sur le Boeing 747 lui servant de banc d'essai volant à Tucson, aux Etats-Unis.



Rolls-Royce affirme que les essais conduits jusqu'ici montrent que le moteur répond aux exigences de performance fixées par Dassault. Ils comprennent notamment des tests sur la chambre de combustion à faibles émissions et le nouveau réducteur.



(Photo © Rolls-Royce)