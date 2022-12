Rolls-Royce est prêt à tester l'UltraFan

Rolls-Royce a terminé l'assemblage de son démonstrateur d'UltraFan à Derby. Il a été monté sur le banc d'essai 80, en vue du démarrage des essais, prévu au début de l'année prochaine. Le motoriste britannique précise que les essais seront réalisés avec 100 % de carburant durable.



« Voir le démonstrateur UltraFan se mettre en place et se préparer à être testé dans le banc d'essai 80 est une excellente façon de terminer l'année. Nous avons tous attendu ce moment, qui représente une étape importante pour le programme et pour l'équipe qui y a travaillé », s'est réjoui Chris Cholerton, président de Rolls-Royce Civil Aerospace.



L'UltraFan est un démonstrateur technologique qui combine une nouvelle conception de moteur à des technologies devant contribuer à la décarbonation de l'aviation. Avec un diamètre de soufflante de 140 pouces (plus de 3,5 mètres), il offre un rendement énergétique amélioré de 25 % par rapport aux Trent de première génération.



Si l'avenir de l'UltraFan est suspendu au lancement de nouveaux appareils, Rolls-Royce a choisi de mener les essais autour du programme à terme car certaines technologies peuvent être applicables sur les Trent et permettre une amélioration de leur performance énergétique et de leurs rejets d'émissions.



L'UltraFan est basé sur une technologie évolutive qui pourrait permettre de l'adapter à des monocouloirs comme à des gros-porteurs, avec une consommation de carburant réduite de jusqu'à 10 %.



(Photo © Rolls-Royce)