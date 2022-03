Pratt & Whitney et Air bp signent un accord de fourniture de SAF

Pratt & Whitney et Air bp ont signé un protocole d'accord envisageant la fourniture de carburant durable d'aviation (SAF) pour les essais de moteurs et de systèmes de propulsion du motoriste.



L'objectif est de mettre en place un approvisionnement viable de carburant durable, mélangé à du Jet-A ou pur pour ces essais jusqu'en 2024.



Les deux sociétés collaboreront également à la recherche sur les performances des systèmes lorsque du SAF est utilisé, afin de fournir des informations et des données sur la performance du carburant et la réduction des émissions et de garantir que les moteurs de Pratt & Whitney sont capables de fonctionner avec 100% de carburant durable.