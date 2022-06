Philippine Airlines proroge son contrat avec AFI KLM E&M

AFI KLM E&M annonce que Philippine Airlines a signé une extension de son contrat de support à l'heure de vol avec elle. Il concerne les moteurs GE90 et CFM56-5B de sa flotte de Boeing 777 et Airbus A320.



La société de maintenance rappelle que la compagnie vient d'achever un processus de restructuration qui englobait sa flotte et aurait pu remettre en question ce contrat de maintenance.



Désormais, AFI KLM E&M est assurée d'assurer le soutien des GE90 jusqu'à ce que les 777 quittent la flotte.



Son champ d'action auprès de PAL s'est d'ailleurs élargi avec les CFM56.



(Photo © AFI KLM E&M)