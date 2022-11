Nouveau financement du MoD pour le programme Tempest

Le Defence Equipment and Support (DE&S) britannique vient d'attribuer un contrat de 31 millions de livres sterling (36 millions d'euros) à une équipe d'entreprises menée par QinetiQ pour des travaux de développement sur le programme d'avions de 6ème génération Tempest.



Ce contrat de soutien technique court sur une période de 3 ans et concerne l'Aurora Engineering Delivery Partnership (EDP) qui comprend QinetiQ, Atkins et BMT. Il s'agit notamment de travailler sur des capacités d'ingénierie numérique, en lien avec les besoins de l'équipe Catalyst du DE&S.



Pour rappel, le programme du FCAS britannique a été lancé en 2018 et vise une entrée en service en 2035. Un démonstrateur doit décoller d'ici cinq ans. Mené par BAE Systems, le programme associe le ministère de la Défense du Royaume-Uni, Leonardo, Rolls-Royce et MBDA. Le Japon et la Suède collaborent aussi au programme.



(Image © BAE Systems)