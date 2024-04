Norse Atlantic Airways se lance sur l'Afrique

Norse Atlantic Airways a annoncé qu'elle allait lancer une rotation vers Le Cap au départ de Londres (Gatwick). La liaison sera effective le 28 octobre et assurée trois fois par semaine.



Ce faisant, la compagnie norvégienne va desservir un nouveau continent et briser le duopole existant entre Londres et la vile sud-africaine.



Elle vient également de publier son bilan annuel. Sa première année pleine d'opération lui a permis d'enregistrer un chiffre d'affaires de 439,4 millions de dollars mais sa perte nette reste stable par rapport à 2022. Elle a transporté près d'un million de passagers sur 4 000 vols.



Sa flotte compte toujours quinze Boeing 787, dont dix sont exploités pour ses propres besoins (dont un de rechange) et cinq sont sous-loués. Deux d'entre eux réintégreront la flotte au deuxième trimestre pour augmenter les capacités estivales, les trois autres suivront au deuxième trimestre 2025.



Enfin, les capacités sur Paris ont été augmentées. Deux 787 seront basés à CDG cet été et desserviront New York, Los Angeles et Miami.



(Photo © Norse Atlantic Airways)