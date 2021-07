MRO : MTU Aero Engines va ouvrir un site de maintenance en Serbie

MTU Aero Engines a posé la première pierre d'un nouveau site de maintenance. Il est situé en Serbie, à Nova Pazova, près de Belgrade.



MTU Maintenance Serbia sera chargé de la réparation de pièces de moteurs commerciaux. Le nouveau site doit démarrer ses activités fin 2022.



La société a déjà lancé les processus de recrutement et de formation (dès septembre 2020) et les premiers mécaniciens spécialisés ont été formés.



Le futur site compte déjà une soixantaine d'employés et il devrait occuper environ 500 personnes d'ici quelques années.



