MRO : Le premier des Airbus A380 réactivés par Lufthansa en grande visite à Manille

Le premier Airbus A380 à être réactivé par la compagnie Lufthansa est arrivé à Manille le 30 janvier pour entamer une C-Check avant sa prochaine remise en service.



L'appareil (MSN 146, D-AIMK) effectue sa grande visite de maintenance chez Lufthansa Technik Philippines, la coentreprise formée par Lufthansa Technik et MacroAsia Corporation. Pour rappel, la société MRO de Manille s'est doté l'année dernière d'un nouveau hangar de maintenance de 9 000 m² pouvant accueillir un gros-porteur (dont l'A380) et deux monocouloirs simultanément, voire quatre monocouloirs en même temps.



Cet A380, qui a été réactivé le 2 décembre, avait été stocké depuis le mois de mai 2020 par TARMAC Aerosave à Teruel (Espagne), conséquence directe de la pandémie. Après sa visite de maintenance en base, il rejoindra l'Allemagne pour réaliser une série de vols d'essai et de requalification des équipages avant sa remise en service.



Lufthansa avait annoncé en juin dernier la remise en service d'une partie de sa flotte de huit Super Jumbos (six autres ont été restitués à l'avionneur) à partir de l'été 2023. Trois appareils doivent être réactivés à moyen terme, des appareils qui seront basés à Munich et qui seront déployés sur New York, Los Angeles et Boston.



(Photo © Lufthansa Technik)