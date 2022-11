MRO : Collins Aerospace prolonge un contrat de soutien sur site avec China Southern Airlines

Collins Aerospace et China Southern Airlines viennent de prolonger un contrat de soutien sur site (OSS - On-Site Support) pour une durée de 15 ans supplémentaires.



L'accord précédent courrait sur une durée de 10 ans. Par ailleurs, le contrat se voit ajouter la prise en charge de nouveaux générateurs de puissance (IDG) pour diverses plateformes, notamment pour les Boeing 787, Airbus A320neo et COMAC ARJ21.



La chaîne d'approvisionnement de l'équipementier américain dédiée au marché secondaire assurera ainsi la gestion des stocks sur site, en particulier sur la plateforme aéroportuaire de Canton-Baiyun, offrira des prévisions prédictives des pièces, gérera la disponibilité et la distribution des pièces et fournira une assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toutes les capacités IDG et générateurs de China Southern.



Collins Aerospace rappelle qu'il opère en Chine depuis 40 ans et qu'il emploie plus de 900 personnes sur 10 sites dans l'empire du Milieu. Il est également particulièrement présent sur le nouveau monocouloir moyen-courrier C919 de COMAC, récemment certifié par la CAAC (avionique, systèmes d'alimentation électrique, commandes de vol...).



(Photo © China Southern Airlines)