MRO : China Eastern Airlines étend ses accords avec IAE sur l'entretien de sa flotte de V2500

China Eastern Airlines a annoncé l'extension des accords qui la lient à IAE concernant le soutien à l'heure de vol de sa flotte de V2500. Ils couvrent une centaine de moteurs, qui équipent une cinquantaine d'Airbus A320 et A321 (presque la totalité de cette sous-flotte).



Les services sur ces moteurs sont assurés par Shanghai Engine Center, une coentreprise entre la compagnie chinoise et Pratt & Whitney opérationnelle depuis 2009.



Les accords couvrent notamment des services de surveillance sous aile EngineWise Data by ADEM (Advanced Diagnostics and Engine Monitoring).