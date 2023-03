MRO : CFM International signe des accords CBSA avec ST Engineering et StandardAero pour les moteurs LEAP

CFM International annonce avoir signé deux accords de licence de type CBSA (CFM Branded Service Agreement) pour les moteurs LEAP-1A (famille A320neo) et LEAP-1B (famille 737 MAX).



Le premier concerne le groupe singapourien ST Engineering qui devient de fait le premier fournisseur asiatique à rejoindre le réseau MRO LEAP dans le cadre d'un accord CBSA. Des services complets de MRO seront apportés au sein de ses installations de Singapour.



ST Engineering est déjà un fournisseur du réseau MRO LEAP depuis 2020, réalisant des visites légères (quick turns) pour les LEAP-1A et LEAP-1B. La société singapourienne ajoutera également cette année des essais de capacité de cellule pour les moteurs LEAP-1B.



Le second accord CBSA a été signé avec StandardAero qui devient quant à lui le premier fournisseur MRO indépendant (hors compagnie aérienne) sur le continent américain a obtenir cette licence. Les services seront réalisés sur le site principal de révision et d'assemblage des moteurs de StandardAero, à San Antonio (Texas).



La coentreprise formée à 50/50 par GE Aerospace et Safran Aircraft Engines précise qu'à ce jour, plus de 5 000 moteurs LEAP ont été livrés et que son carnet de commandes en comprend plus de 10 000 autres.



(Photo © CFM International)