MRO : accord entre General Electric et HAECO sur la motorisation de l'ARJ21 de COMAC

HAECO et GE Aerospace ont signé un accord de services MRO pour les réacteurs CF34-10A qui motorisent les avions régionaux ARJ21 de l'avionneur chinois COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China).



L'atelier moteur de sa division HAECO Engine Services implanté à Xiamen va ainsi bénéficier d'un accord de licence de type GBSA (GE Branded Services Agreement) pour intervenir sur cette motorisation avec les garanties OEM. La nouvelle capacité de réparation sera quant à elle disponible à partir de 2024.



Cette variante de la famille de réacteurs CF34 dédiée à l'ARJ21 a enregistré plus de 406 000 heures de vol et 307 000 cycles depuis son entrée en service en 2016.

Pour rappel, 96 ARJ21 ont été produits à ce jour et plus de 300 exemplaires sont en commande.



(Photo © HAECO/GE Aerospace)