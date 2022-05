Lufthansa va installer un système de divertissement Panasonic Avionics sur ses Boeing 747-8

Les Boeing 747-8I ont décidément de l'avenir chez Lufthansa. La compagnie allemande a décidé de moderniser le système de divertissement en vol des appareils de sa flotte en signant un nouvel accord avec Panasonic Avionics.



Elle a opté pour la solution NEXT. Elle sera accessible sur des écrans 4K de 13 pouces à 24 pouces selon les classes de voyage, tous équipés de prises USB-A et USB-C.



NEXT sera installée en rétrofit sur les 19 747-8I à partir de l'été 2024.



Les services de connectivité, déjà fournis par Panasonic Avionics, seront renouvelés et la connectivité des téléphones mobiles sera portée à des vitesses 4G.



(Photo © Lufthansa)