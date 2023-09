Lufthansa va installer de nouveaux fauteuils de Geven sur sa flotte moyen-courrier

Lufthansa a décidé de modifier l'expérience de ses passagers sur son réseau court et moyen-courrier. La compagnie va ainsi installer de nouveaux fauteuils conçus par l'équipementier italien Geven sur trente-huit de ses Airbus A320 actuellement en service. Le réaménagement des appareils doit débuter au printemps 2025.



Elle promet un espace accru à chaque passager grâce à la forme plus ergonomique des dossiers des fauteuils. Mais surtout, plusieurs équipements vont accompagner l'installation de cette nouvelle cabine : pour la première fois sur le réseau court-courrier, chaque siège sera équipé d'un repose-tablette et smartphone, qui permettra au passager de regarder une vidéo sans avoir à tenir son appareil ni le poser à plat sur la tablette. Un port USB sera également disponible à chaque place.



Le groupe Lufthansa est déjà client de Geven, l'équipementier italien fournissant les fauteuils équipant les appareils d'Eurowings (ligne Essenza).



Par ailleurs, Lufthansa va également doter ces trente-huit A320 de nouveaux compartiments bagages plus spacieux, permettant de rentrer les valises en position verticale. Avec un volume par ailleurs 40 % plus important, ces compartiments permettront de ranger deux fois plus de valises cabine que ceux actuellement en service. Il s'agit des nouveaux coffres à bagages Airspace L Bin lancés par Airbus cette année. Ils sont produits par Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), coentreprise formée par ST Engineering et Airbus.



(Photo © Lufthansa)