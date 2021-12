Lufthansa renforce son hub de Munich avec quatre Airbus A350

Lufthansa a confirmé le renforcement de son hub de Munich pour la saison été 2022. Celui-ci prendra notamment la forme d'une augmentation de la flotte d'A350 basée sur la plateforme puisque quatre nouveaux appareils y seront stationnés. Cela portera leur nombre de dix-sept à vingt et un.



Pour cela, Lufthansa avait signé de nouveaux accords de leasing à l'automne pour quatre A350 supplémentaires (avec Avolon, SMBC Aviation Capital et Goshawk), disponibles à partir du premier semestre 2022. A ce moment-là, Lufthansa indiquait que les appareils permettraient de remplacer des A340. Malgré cela, cinq A340-600 dotés d'une première classe seront remis en service cet été.



Cette décision va lui permettre de desservir de nouvelles destinations long-courrier (San Diego et Rio de Janeiro) et de relancer la liaison avec Bangkok.



Par ailleurs, l'ouverture de la saison été verra également le lancement des opérations d'Eurowings Discover sur l'aéroport. Elle desservira trois destinations long-courrier (Punta Cana, Cancun et Las Vegas) et 22 destinations court et moyen-courrier.



