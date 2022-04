Lufthansa ne recevra pas ses premiers Boeing 787 avant la première pointe estivale

Alors que Boeing aurait annoncé à plusieurs compagnies aériennes et fournisseurs que les livraisons de 787 reprendraient au cours du second semestre 2022 selon une information de l'agence Reuters, la compagnie lufthansa va donc devoir encore ronger son frein en mettant une croix sur l'introduction du nouvel appareil d'ici juillet.



La compagnie allemande espérait déployer ses premiers 787-9 pendant la période de pointe de l'été à partir de son hub de Francfort, mais devra donc commencer la saison estivale avec ses anciens A340-300.



Les livraisons du programme Dreamliner ont été suspendues par la FAA depuis juillet 2021 suite au différend entre l'avionneur et le régulateur américain au niveau des méthodes d'inspections à adopter pour juguler les défauts de qualité constatés sur une série d'appareils en 2020. Depuis, de nouveaux problèmes de qualité ont été détectés sur des pièces en titane produites par deux sous-traitants italiens entre 2016 et 2021, puis sur les voilures en composites produites par Mitsubishi Heavy Industries qui ont subi une contamination au polytétrafluoroéthylène.



La production du gros-porteur de nouvelle génération de Boeing tourne aujourd'hui au ralenti, au rythme de deux avions assemblés par mois et avec plus d'une centaine d'exemplaires qui attendent de rejoindre leurs clients et leurs opérateurs.



Le groupe Lufthansa espérait pour sa part réceptionner ses six premiers 787-9 cette année, dont les cinq nouveaux « white tails » acquis en mai 2021 pour la compagnie allemande Lufthansa, des appareils déjà produits pour d'autres compagnies clientes, mais qui n'ont pas pu les réceptionner en raison de la crise sanitaire et économique et qui ne sont pas directement touchés par les problèmes de qualité. Il s'agit des avions portant les numéros 887, 893, 898, 905 et 913 ( dont quatre avec une motorisation GEnx de GE).



Au total, les compagnies du groupe Lufthansa doivent se répartir 25 Boeing 787-9 (dont 21 avec la motorisation Trent 1000 de Rolls-Royce). Seules les cinq anciennes queues blanches sont officiellement déjà attribuées à la compagnie aérienne allemande. Certains exemplaires de la commande initiale de 20 787-9 de 2019 rejoindront également les flottes d'Austrian Airlines et de Swiss d'ici 2027.



(Image © Lufthansa)