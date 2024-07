Les ouvriers de Boeing valident massivement le principe d'une grève

Alors que les négociations entre le syndicat IAM-District 751 et la direction de Boeing traînent en longueur, plusieurs milliers de salariés de l'avionneur ont massivement (à 99,9 %) approuvé le principe d'une grève en cas d'échec.



Les deux parties doivent en effet mettre à jour la convention collective qui les couvre jusqu'au 12 septembre avant qu'elle n'expire. Les salariés réclament notamment une revalorisation de leurs salaires (en stagnation depuis dix ans, selon le syndicat).



« Le manque de vision de la part des dirigeants de l'entreprise met en péril les moyens de subsistance de nos membres. Nos emplois, notre héritage et notre réputation sont en jeu. Nous nous battons pour changer cette entreprise et la sauver d'elle-même », affirme le président du syndicat Jon Holden, en ajoutant « de nos familles aux voyageurs, nous voulons que tout le monde soit à nouveau fier de notre entreprise. Nous sommes son garde-fou avec une occasion unique d'améliorer les choses pour tout le monde. »



Le syndicat souhaite également que la prochaine génération de monocouloir soit développée à Pudget Sound afin de pérenniser les emplois.



(Photo © IAM-District 751)