Le Tempest aura son démonstrateur dans cinq ans

Le moins que l'on puisse dire c'est que le programme britannique Tempest avance plus vite que le SCAF en Europe. Le secrétaire d'État britannique à la Défense Ben Wallace a profité du salon aéronautique de Farnborough la semaine dernière pour annoncer que le programme d'avion de combat de 6ème génération aura un démonstrateur qui décollera d'ici cinq ans.



La nouvelle n'est pas vraiment surprenante au regard des avancées technologiques déjà mise en oeuvre par certains équipementiers présents dans la Team Tempest. Le démonstrateur jouera un rôle essentiel pour valider les chois technologiques et les principes de conception du Future Combat Air System du Royaume-Uni.



Lancé en 2018, le programme Tempest vise une entrée en service en 2035, un calendrier particulièrement ambitieux. Menée par BAE Systems, la Team Tempest comprend le ministère de la Défense du Royaume-Uni, Leonardo, Rolls-Royce et MBDA. De nombreux équipementiers participent aussi au programme en sous-traitance des membres fondateurs du programme, que ce soit aux États-Unis, en Suède ou au Japon.



Le secrétaire d'État britannique a d'ailleurs noté l'importance de la présence de l'Italie et du Japon dans le programme, souhaitant logiquement que le Tempest fasse une certaine ombre au SCAF dans le cadre du remplacement des Eurofighter italiens sur le long terme.



Quant au Japon, les rumeurs sur une éventuelle fusion du Tempest avec le programme F-X japonais de Mitsubishi Heavy Industries (MHI), et qui visent au remplacement des F-2 de la Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF) à horizon 2030, se font de plus en plus insistantes depuis quelques jours. Le Japon et le Royaume-Uni travailleraient déjà à la mise en place d'une répartition équilibrée de leur participation sur un éventuel programme commun, mais avec des spécificités pour chaque pays, avec un accord qui pourrait même être ficelé avant la fin de l'année.



En attendant, Leonardo UK et Mitsubishi Electric ont profité du salon de Farnborough pour confirmer qu'ils travaillaient sur le démonstrateur de radar JAGUAR (Japan and Great Britain Universal RF system), un capteur qui contribuera au radar de sixième génération du Tempest, le MRFS (Multi-Function RF System), lui-même profondément intégré dans un système de détection et de communication complet baptisé ISANKE (Integrated Sensing and Non-Kinetic Effects and Integrated Communications System).



(Photo © BAE Systems)