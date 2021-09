Le premier C919 de série de COMAC entre en assemblage final

On le sait, 2021 est une année charnière pour COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China). L'avionneur chinois vient de démarré l'assemblage final du premier C919 de série à Shanghai, un appareil destiné à la compagnie aérienne China Eastern.



La livraison de l'avion reste évidemment soumise à la certification de l'appareil, annoncée avant la fin de l'année.



Pour rappel, le programme C919 ambitionne de concurrencer les monocouloirs d'Airbus et Boeing. Il est motorisé par des LEAP-1C (une variante du LEAP-1A) de CFM International, la société commune à 50/50 formée par Safran Aircraft Engines et GE.



Les C919 de China Eastern seront opérés par OTT Airlines (One Two Three Airlines), une filiale en charge d'exploiter les appareils de conception chinoise du groupe.