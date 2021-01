Le nouveau CVR 25 heures produit par Honeywell et Curtiss-Wright est certifié en Europe

Le nouvel enregistreur de vol phonique Honeywell Connected Recorder-25 (HCR-25), conçu par les équipementiers américains Honeywell et Curtiss-Wright pour le marché du transport aérien, vient d'être certifié par l'EASA pour des appareils de plus de 27 tonnes.



Ce CVR affiche une capacité d'enregistrement de plus de 25 heures, dépassant ainsi les exigences du prochain mandat dicté par l'autorité européenne qui sera mis en place cette année.



L'enregistreur de classe 6 pèse moins de 4,3 kg et dispose d'une balise ULD de 90 jours.



Le HCR-25 sera aussi bien proposé en première monte qu'en retrofit.



(Photo © Honeywell Aerospace)