Le G700 de Gulfstream obtient sa certification de l'EASA

Le rayon d'action du G700 s'étend. Le nouvel avion d'affaires de Gulfstream vient de décrocher sa certification de l'EASA, deux mois après celle de la FAA le 29 mars dernier.



« Cette certification de l'EASA ouvre la voie à des livraisons de G700 pour un grand nombre de nos clients internationaux, et nous sommes impatients de voir notre flotte de nouvelle génération croître dans le monde entier », a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream.



Gulfstream rappelle que son G700 a démontré des capacités meilleures que prévu avant d'être certifié. Le rayon d'action a ainsi gagné plus de 460 km et la vitesse maximale d'exploitation est passée de Mach 0,925 à Mach 0,935, faisant du G700 l'appareil le plus rapide de la flotte Gulfstream.



Enfin, la certification FAA a confirmé deux autres améliorations des performances, une distance de décollage et une distance d'atterrissage plus courtes que ce qui avait été annoncé à l'origine.



(Photo © Gulfstream)