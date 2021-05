Le deuxième Falcon 6X a volé

Dassault Aviation annonce que son deuxième Falcon 6X a effectué son vol inaugural le 30 avril dernier. Durant ce vol de deux heures, l'avion d'essai numéro 2 a atteint le niveau de vol FL400 (approximativement 12200 m) et une vitesse de croisière de Mach 0.85.



Pour Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, les appareils montrent « un haut niveau de maturité des systèmes pour cette phase du programme ».



Il précise aussi que les pilotes ayant déjà volé sur le nouveau biréacteur d'affaires très haut de gamme de l'avionneur sont « extrêmement satisfaits de ses performances et de ses caractéristiques de maniabilité ». Le premier exemplaire avait effectué son vol inaugural le 10 mars dernier.



Dassault Aviation confirme tabler sur une certification du Falcon 6X pour le second semestre 2022.



Pour rappel, le nouveau biréacteur d'affaires de Dassault affiche un rayon d'action de 5500 nautiques (10 186km) et dispose d'une large cabine (hauteur de 1,98m, largeur de 2,58m).