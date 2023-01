Le CH-53K King Stallion s'essaie à une charge encore plus lourde avec un F-35C

Un hélicoptère de transport c'est aussi une grue aéroportée. Un hélicoptère de transport lourd CH-53K King Stallion appartenant au Corps des Marines des États-Unis (USMC) a effectué un nouveau test de certification de levage de charge sous élingue avec F-35C pesant 22000 livres (9,98 t) en décembre dernier.



Le F-35 était un appareil d'essais ayant accumulé 750 heures de vol au cours de 450 vols d'essai entre 2010 et 2016 mais était dépourvu de sa motorisation, des extrémités de voilure rétractables et de certains de ses équipements.



Le CH-53K est actuellement autorisé à effectuer des levages externes allant jusqu'à 27 000 livres (12,25 t) mais il sera à termes autorisé à emporter une charge externe de 36 000 livres (16,3 t), près de trois fois plus que son prédécesseur CH-53E dans des conditions de chaleur élevée. Un précédent exercice de levage de charge sous élingue avait été conduit en septembre 2021 entre le Navada et la Californie avec un hélicoptère MH-60S Knighthawk de l'US Navy accidenté et pesant 15000 livres (6,8 t).



Le CH-53K King Stallion de Sikorsly (groupe Lockheed Martin) a été mis en service l'année dernière. Le programme est désormais entré en phase de production en série avec des cadences qui devraient atteindre les 24 exemplaires par an à partir de 2026. L'USMC prévoit de recevoir un total de 227 CH-53K, un contrat évalué à plus de 23 milliards de dollars.



(Photo © Naval Air Systems Command)